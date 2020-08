Mertens e Koulibaly hanno spiegato a Osimhen che è entrato nel cuore dei tifosi

Sul CorSport. Dopo il primo gol in maglia azzurra, ieri, in allenamento, salutato dall’ovazione del pubblico, il belga e il senegalese hanno parlato al neo acquisto

Il Corriere dello Sport racconta che quando ieri, in allenamento, Victor Osimhen ha segnato il suo primo gol in maglia azzurra, il pubblico presente sugli spalti dello stadio di Castel di Sangro si è lasciato andare ad un’ovazione. E a quel punto, Koulibaly e Mertens si sono avvicinati al neo acquisto per spiegargli che i tifosi lo hanno già accolto in famiglia.

“È stato tutto ‘terribilmente’ semplice, un tocco lieve e comodo di piatto destro, per accomodare la palla in un angolino e sentire Napoli virtualmente aggrappata addosso. E Koulibaly gli si è avvicinato per spiegarglielo, questo è niente, vedrai amico, e anche Mertens qualcosa gli ha detto”.