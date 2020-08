Mattino: rinnovo Zielinski, clausola da 110 milioni e 4 di ingaggio

Il centrocampista rinnova fino al 2024 con opzione per un altro anno. Diventa uno dei più pagati tra gli azzurri. Il manager pur di firmare il rinnovo ha ceduto sulla clausola

Ieri, nella conferenza di presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, il presidente De Lurentiis ha annunciato il rinnovo di Piotr Zielinski. Il Mattino dà i dettagli delle cifre. Il polacco resterà in azzurro per altri 4 anni, con una clausola che blinda la sua presenza in squadra.

“Centodieci milioni di euro. La clausola rescissoria recita così. Poi, tre milione e mezzo di ingaggio, netti, all’anno, per lui e un altro mezzo milione tra bonus, prebende di vario genere e premi. Uno stipendio che lo piazza tra i più pagati dal club azzurro. Ecco, il Napoli ha blindato Piotr Zielinski. Lo ha messo in gabbia, al riparo dai rischi che paperoni, nababbi e sceicchi possano di tanto in tanto andare a turbare i suoi pomeriggi”.

Il contratto è stato firmato prima della partenza per il ritiro.

“Stavolta il suo manager, Bartlomiej Bolek, che da tempo aveva puntato i piedi, è stato, parzialmente, fatto felice: voleva una clausola liberatoria più bassa (70milioni), ma alla fine pur di accettare il rinnovo ha detto di sì. Il contratto di Zielinski scadeva il 30 giugno 2021, quello nuovo prolunga al 2024 la sua permanenza in azzurro. Con opzione per un altro anno a favore del club azzurro“.