Mattino: la Fiorentina fa sul serio per Demme, il Napoli potrebbe riavviare trattativa per Castrovilli

Il tedesco è uno dei pochi centrocampisti azzurri non intoccabili. Nei prossimi giorni si capirà quanto sia fattibile l’operazione

Uno dei pochi centrocampisti non intoccabili, scrive il Mattino, è Diego Demme. Per lui si è fatta avanti la Fiorentina, e anche in modo abbastanza serio. E proprio con i viola il Napoli potrebbe avviare la trattativa per Castrovilli.

“A centrocampo, Demme è uno dei pochi non intoccabili (al contrario di Fabian e Zielinski): la Fiorentina comincia a fare sul serio. Vedremo nei prossimi giorni quanto sul serio. Ma occhio a un colpo di teatro non di poco conto: perché con Comisso potrebbe nuovamente ripartire la trattativa per Castrovilli”.