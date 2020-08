Lippi: “Lione? Tutti eravamo titubanti sulla Juventus”

L’ex c.t. della Nazionale a La Gazzetta dello Sport: “C’era già la sensazione che non tutto funzionasse a meraviglia”

Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale e in precedenza allenatore di Napoli e Juventus tra le altre, ha parlato dell’eliminazione dei bianconeri per mano del Lione.

I francesi hanno fatto un’abbuffata di autostima vincendo le ultime due gare. Diciamoci la verità, un po’ tutti eravamo titubanti sulla Juve. C’era la sensazione che non tutto funzionasse a meraviglia in casa bianconera. E purtroppo il campo ha confermato quello che temevamo. Ma battere il City è qualcosa di incredibile.