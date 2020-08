L’ex presidente blaugrana: “Povero Barcellona, nelle mani di incompetenti”

Su Twitter: “Hanno detto a Suárez che non lo vogliono per telefono? Mi sembra un atto di vigliaccheria e una mancanza di rispetto. Mi fa pensare vogliano vendere a Messi”

L’ex presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha pubblicato su Twitter un pesante sfogo contro il club blaugrana. Si è riferito all’epurazione attuata nelle ultime ore dalla dirigenza, che tramite Koeman ha comunicato a Suarez, Vidal, Rakitic e Umtiti che sono fuori dai piani del club.

“Hanno detto a Suárez che non lo vogliono per telefono? Mi sembra un atto di vigliaccheria da parte del Presidente e una mancanza di rispetto per il giocatore. Questo modo di agire è impensabile e danneggia l’immagine del Club. Mi fa sospettare che vogliano vendere a Messi, sarebbe un errore storico. Povero Barça, nelle mani di incompetenti”.