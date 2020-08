L’ex agente di Messi: “Per me ha già un’altra squadra: l’Inter”

L’argentino ha comunicato ieri la volontà di lasciare il Barcellona: “Farà come Ronaldo: andrà in Italia, si pagano meno tasse”

Josep Maria Minguella, agente di Lionel Messi nei primi anni al Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a COPE sul futuro dell’argentino, che ha comunicato ai catalani la volontà di lasciare il club.

Per me ha già un’altra squadra, l’Inter. In Italia si pagano meno tasse rispetto ad altri paesi, infatti ci è andato anche Cristiano Ronaldo. È più difficile vederlo in Inghilterra, nonostante ci siano i suoi amici Aguero e Guardiola al Manchester City.