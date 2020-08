LeBron James: “Come persone nere, in America, siamo terrorizzati”

La star del basket commenta il ferimento di un afroamericano da parte di poliziotti bianchi, in Wisconsin: “Perché bisogna sempre arrivare a un punto in cui si spara?”

La star del basket LeBron James ha parlato alla Cnn dell’ultimo caso di violenza su un afroamericano da parte della polizia. I Wisconsin un 29enne di colore, Jacob Blake, è stato colpito da sette colpi di pistola da agenti di polizia bianchi, in pieno giorno, mentre entrava era chino sull’auto dove si trovavano i suoi tre bambini, tra i 3 e gli 8 anni. Blake è rimasto paralizzato dalla vita in giù.

“So che ci sono persone stufe di sentirlo dire, ma come persone nere in America abbiamo paura. Uomini neri, donne nere, bambini neri, siamo terrorizzati . Se mi dite che non c’era modo di bloccare quel signore, arrestarlo, prima di sparare, state mentendo, non solo a me, ma a ogni persona nera, perché continuiamo a vedere questo ripetersi. Se guardate il video, ci sono molti momenti in cui se avessero voluto avrebbero potuto bloccarlo, perché bisogna sempre arrivare a un punto in cui si spara? ”.

“We are scared as Black people in America.”

LeBron James calls for justice following the police shooting of Jacob Blake in Wisconsin and encourages people to vote for change in November’s election. https://t.co/BJBsC8QW4A pic.twitter.com/CpAp9rmEZF

