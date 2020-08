Ha prevalso la linea di chi chiedeva una settimana in più di riposo per i giocatori. Ultima partita il 23 maggio. Si gioca anche il 3 gennaio

La Serie A ha deciso. Il nuovo campionato 2020-21 inizierà il 19 settembre. Alla fine, tra i club, ha prevalso la linea di chi chiedeva una settimana in più per far riposare i giocatori, chiamati ad un vero e proprio tour de force in questo finale di campionato post pandemia.

L’ultima partita della nuova stagione sarà disputata il 23 maggio. Si giocherà anche il 3 gennaio per recuperare tutte le date possibili.

Inizialmente la data indicata per la ripresa era stata quella del 12 settembre. La maggior parte delle squadre aveva però chiesto di ricominciare il 19 settembre, con la possibilità di inserire un turno durante le vacanze di Natale. Favorevoli alla ripresa il 12, invece, Juventus, Lazio, Milan e Atalanta.