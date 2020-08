La Roma prova ad inserire nell’affare Milik anche Coric e Antonucci, ma il Napoli vuole conguaglio cash 

Sul CorSport. Il club partenopeo chiede 15 milioni più Under e Riccardi. I giallorossi non intendono offrire altro che i soldi ricavati dalla cessione di Dzeko, oltre al turco e al giovane Primavera

Lo scrive il Corriere dello Sport, che aggiunge qualche dettaglio sulla trattativa in corso tra Roma e Napoli.

“Al momento tra le due società c’è qualche distanza dovuta alle richieste degli azzurri, che vorrebbero 15 milioni cash più Cengiz Under e Alessio Riccardi. La Roma è disposta a offrire come conguaglio i soldi che ricaverà dalla cessione di Dzeko alla Juve. Fienga aveva proposto anche altri due giovani, Coric e Antonucci, che però non rientrano nei piani di De Laurentiis. L’interessamento del Napoli per Under, invece, è concreto”.