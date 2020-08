La Juve valuta offerte per Dybala (visto che non ne arrivano per Ronaldo)

Sul Messaggero. La Joya chiede 12 milioni per rinnovare. Dopo i primi colloqui Paratici ha deciso di stoppare le discussioni. Avrebbe studiato volentieri proposte anche per il portoghese

La Juve ha necessità di vendere prima di acquistare e decide di valutare le offerte che arriveranno per Paulo Dybala. Lo scrive il Messaggero. La Joya chiede 12 milioni per rinnovare. Dopo i primi colloqui Paratici ha deciso di stoppare le discussioni. Avrebbe studiato volentieri proposte anche per Ronaldo, ma non ci sono club disposti ad accollarsi il suo esorbitante ingaggio.

