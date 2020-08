Gazzetta: “De Laurentiis vuole 50 milioni per Milik. Troppi per la Juve che preferisce Dzeko”

“La trattativa non decolla”. Il triangolo potrebbe portare il polacco a Roma. Il Napoli è interessato a Under e Veretout. Bernardeschi non vuole venire a Napoli

La Gazzetta dello Sport scrive di un vertice in programma oggi, a Torino, tra Fabio Paratici, Andrea Pirlo e Andrea Agnelli per la ricerca del centravanti per la Juventus. Da mesi si parla di Milik, per il ruolo, ma la trattativa non decolla e – come scritto – Pirlo preferisce Dzeko.

“Per la caccia al nuovo goleador da mesi si parla di Arkadiusz Milik, ma la trattativa con il Napoli non decolla. De Laurentiis valuta il suo attaccante (con il contratto in scadenza tra appena 10 mesi) quasi 50 milioni di euro. Senza contropartite tecniche. Aggiungiamo che Federico Bernardeschi non ha alcuna intenzione di lasciare Torino, per ora. Né il nome di Romero può bastare a far quadrare i conti. Così, in questa situazione di stallo, da Roma arrivano nuovi spifferi su Edin Dzeko”.

Se la Roma decidesse di cedere Dzeko alla Juventus, Milik potrebbe andare ai giallorossi, in cambio di Under e Veretout, obiettivi del Napoli.

“Il Napoli è interessato al turco Under e al francese Veretout, e sta facendo la corte alla società giallorossa. Può nascere uno scambio con Milik? Al momento questa via appare scoscesa, ma non è un caso che in contemporanea si facciano strada le voci che vogliono anche la Juve interessata al centravanti-simbolo della Roma. Sì, perché un eventuale assalto juventino aprirebbe le porte della Roma proprio al centravanti polacco”.