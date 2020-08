Jude Law: «Lavorare con Sorrentino mi ha cambiato la vita»

Jude Law racconta oggi a Repubblica del suo lockdown, dell’aver riscoperto il dolce far niente che nelle nostre vite non esiste più.

Ha lavorato con tutti i grandi del cinema, da Spielberg a Scorsese e ora con Coppola, ma chi gli ha cambiato la vita è stato Sorrentino

«C’erano alcuni elementi in Lenny che so che mi hanno cambiato per sempre, come attore e come persona. Non so se li comprendo ancora tutti, ma di certo ho scoperto di aver fatto mia una certa calma di pensiero che aveva Lenny. Vivere e lavorare in Italia mi ha aperto lo sguardo su un paese in cui ero già stato ma che stavolta ho scoperto e di cui mi sono innamorato. Lavorare con Paolo mi ha dato la fiducia in me stesso che mi mancava in quel momento».