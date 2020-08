Inter, nessun commento su Brozovic, ma il croato non è più incedibile

Lo scrive la Gazzetta dello Sport. La vicenda del giocatore che ha dato di matto in ospedale ha creato imbarazzo e avrà delle ripercussioni

Marcelo Brozovic ne ha combinata un’altra. Ha dato di matto in ospedale in preda ai fumi dell’alcool, come abbiamo scritto ieri. Oggi la Gazzetta dello Sport torna sull’argomento. Scrive che l’Inter non ha voluto rilasciare commenti ufficiali. Ma che l’accaduto, riportato dai media, ha sicuramente creato imbarazzi e avrà delle ripercussioni.

Secondo la rosea a questo punto il croato non è più considerato incedibile. Nell’ultima fase di questa stagione, del resto, ha cominciato vistosamente a sbandare. La caccia a più di un centrocampista è un altro segnale che va in questa direzione.