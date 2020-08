Insigne, domani test decisivo. Se calciando con l’interno piede non sentirà dolore, sarà in campo

Buone notizie per il Napoli: Lorenzo Insigne non avverte più dolore all’adduttore, scrive la Gazzetta dello Sport.

“La buona notizia c’è: Lorenzo Insigne non avverte dolore . E questo apre ad un maggiore ottimismo in considerazione della gara di Barcellona”.

Il capitano sta proseguendo con le terapie.

“Ha intuito che il muscolo infiammato può anche essere tenuto sotto controllo. Ma prima di avere indicazioni più o meno probabili bisognerà attendere il test sul campo che il capitano dovrebbe svolgere domani mattina o, al massimo, nel pomeriggio. Solo provando a correre e calciare si potrà capire come procede la cura. Il test dovrà essere pure impegnativo, perché l’allenatore non potrà rischiare di giocarsi una sostituzione in avvio di partita. Lorenzo dovrà tentare di calciare con l’interno piede, un movimento che andrà a sollecitare direttamente l’adduttore infiammato. Se non avvertirà dolore, allora potrebbero anche esserci buone possibilità di vederlo in campo, a Barcellona”.