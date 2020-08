In caso di forfait di Insigne, Lozano favorito su Elmas a sinistra. Ma c’è anche l’ipotesi Politano

Sulla Gazzetta. Il messicano è il naturale sostituto di Lorenzo, ma con Elmas Gattuso punterebbe su tecnica e fisicità. L’ex Inter è mancino, spostarlo a sinistra non sarebbe il massimo, ma è in un momento di grande forma

Il Napoli proverà ad ogni costo a recuperare Lorenzo Insigne per il match di sabato contro il Barcellona. Ma se l’impresa non dovesse riuscire? Gattuso studia il piano B. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ballottaggio è tra Lozano ed Elmas, con il messicano favorito sul macedone. Del resto, quando fu acquistato, un anno fa, fu presentato come il sostituto naturale del capitano.

“Lozano dovrebbe essere la prima idea di Gattuso, ma non è la sola. L’allenatore sta pensando anche ad un’altra eventualità, ovvero, a Elmas, il giovane centrocampista macedone, schierato sull’esterno già in altre occasioni, ma una sola volta da titolare. Con Elmas, l’allenatore punterebbe sulla tecnica e sulla fisicità, anche se né lui né Lozano sanno coprire l’intera fascia, così come è abituato a fare Insigne”.

Ma c’è anche una terza ipotesi, che contempla il posizionamento a sinistra di Politano.

“La terza e ultima ipotesi potrebbe riguardare lo spostamento di Matteo Politano sulla fascia mancina. Non sarebbe il massimo per uno tutto mancino e con la propensione a accentrarsi e tentare il tiro a giro. Ma, Gattuso prima di decidere dovrà valutare chi dei tre, dal punto di vista tattico, potrebbe soddisfarlo di più. In questo finale di stagione l’ex interista è sicuramente uno dei giocatori più in forma a disposizione di Gattuso”.

Scartata l’ipotesi di utilizzare Mertens centravanti spostando Mertens a sinistra.

“il rapporto tra l’attaccante polacco e il club è del tutto compromesso”.