Il Times: «Guardiola è un grandissimo manager ma non è un grande coach»

La rubrica di Tony Cascarino: «Ferguson lasciava che se ne occupassero i suoi assistenti. Guardiola è un numero uno ma deve riconoscere queste sue carenze per migliorarsi»

Oggi tutti si esercitano su Pep Guardiola. Lo fa – sul Times – anche Tony Cascarino ex attaccante irlandese che ha giocato anche con Chelsea e Marsiglia. Cascarino esprime un concetto molto semplice:

Pep Guardiola è un grandissimo manager ma non è un grande coach. C’è una grande differenza tra manager e coach.

Un concetto non dissimile da quello espresso da Muller: Guardiola è il più bravo di tutti nei campionati ma negli scontri diretti va in confusione.

Per Cascarino la disastrosa eliminazione del City ad opera di Lione è stata una sorpresa fino a un certo punto, figlia di carenze croniche delle squadre di Guardiola (soprattutto a livello tattico difensivo). Carenze che, secondo Cascarino, sono figlie del Pep coach.

Non c’è niente di sbagliato nel fatto che un grande manager non sia anche un grande coach, ma c’è bisogno riconoscano i loro difetti e si circondino di persone che possano compensare quelle debolezze. Sir Alex Ferguson è stato uno dei più grandi manager di tutti i tempi, ma ha lasciato che fossero i suoi assistenti a fare i coach e li ha cambiati regolarmente.

Guardiola – secondo Cascarino – dovrebbe dotarsi di una squadra di coaching più ampia, dovrebbe inserire un coach che curi la fase difensiva, altrimenti il City potrebbe uscire allo stesso modo anche l’anno prossimo.

So bene che Guardiola ha vinto tutto, che ha prodotto squadre che giocano un calcio stellare, che ha cambiato il modo in cui le persone giocano a calcio. La sua influenza sul calcio è fuori discussione e le sue squadre hanno mantenuto standard molto elevati nei loro campionati nazionali, ma in Europa ha bisogno di fare qualcosa di diverso oppure i guai continueranno.