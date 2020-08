Il segreto di Lukaku all’Inter: niente fritti, mozzarella e formaggi. Sì a pesce, bresaola e carne bianca

Su Libero la dieta che Antonio Conte ha fatto stilare per il belga (gran mangione) dai nutrizionisti dell’Inter. No ad alcolici e bevande gassate. Pasta e pane al minimo. Avanti con frutta e verdura.

Il segreto di Romelu Lukaku all’Inter? E’ l’alimentazione, scrive Tommaso Lorenzini su Libero. Raccontando il regime di dieta rigorosa a cui Antonio Conte ha obbligato il suo attaccante. Il tecnico ha dato mandato ai nutrizionisti nerazzurri di ideare un menù ad hoc per il belga, per scolpirne i muscoli e aumentarne agilità e resistenza senza ridurre la sua forza.

Romelu, infatti, ha un debole per la buona cucina. Ai tempi dell’Everton ammetteva:

«In estate, quando non giochiamo, non rinuncio mai a pizze e hamburger».

E durante un ritiro della nazionale Eden Hazard lo immortalò a tavola “impegnato a distruggere un piatto zeppo di carne, patatine fritte e salse”.

Così Conte ci ha messo un freno. Lorenzini racconta la dieta di Lukaku.

“Niente cibo fritto, mozzarella e formaggi grassi, divieto per alcolici (anche se pare che Big Rom sia astemio) e per quelle bevande gassate traboccanti di zuccheri tipiche del mondo anglosassone; avanti con pesce, bresaola, verdura e frutta, carni bianche come tacchino e pollo. Pane e pasta al minimo“.