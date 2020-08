Il Mattino: «Per Sarri gli sms dei calciatori del Napoli. In segreto hanno conservato un rapporto con lui»

«Non ha risposto a nessuno. Lo sfogo con i suoi: “dicono che non sia scattata la scintilla”. L’unico con cui non aveva un buon rapporto era Chiellini»

Il Mattino di oggi rivela alcuni retroscena della lunga giornata vissuta ieri da Maurizio Sarri che è stato esonerato dalla panchina della Juventus dopo la sconfitta in Champions contro il Lione.

Qualcuno dei calciatori azzurri che in gran segreto ha continuato a tenere rapporti con lui, in mattinata gli ha scritto per dargli coraggio. Un sms, perché Maurizio Sarri legge solo quelli. Non ha risposto a nessuno