Il giornalista lo critica e Mourinho lo manda a quel paese (VIDEO)

Mourinho è sempre Mourinho e lo Special One non le manda a dire a nessuno. Così in un estratto del documentario su di lui prodotto da Amazon ed uscito oggi si vede una scena davvero esilarante i cui il tecnico del Tottenham intento a preparare l’allenamento, manda a quel paese un giornalista di SkySport che stava ascoltato e lo aveva criticato.

è la risposta dello Special One che si alza per spegnere la tv

This is so funny!!!! You just have to love Jose Mourinho pic.twitter.com/y3AWRnaJzc

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) August 31, 2020