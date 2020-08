Il Corsport: Osimhen porterà a un cambio di modulo del Napoli?

Per far giocare insieme Mertens e Osimhen il tecnico sarebbe pronto a passare al 4-2-3-1, lasciando a Insigne la sua «comfort zone»

L’arrivo di Osimhen potrebbe veramente rivoluzionare il Napoli di Gattuso, come scrive il Corriere dello Sport, e far ricredere addirittura il tecnico sul modulo.

Gattuso non vuole uscire da quello che ritiene il suo calcio, 4-3-3 e via, possibilmente con palleggio che esalti le qualità d’una squadra ricca di piedi buoni e anche di cervelli assai fini

Il Corriere spiega che in questo caso si verrebbe a creare un ballottaggio tra Osimhen e Mertens che si giocherà per il ruolo di centrale in attacco, ma c’è un’alternativa

la «rielaborazione» sarebbe più netta, quasi radicale, si entrerebbe nel vivo di una trasformazione pure (ma lievemente) ideologica: 4-2.3-1, lasciando a Osimhen il compito dell’attaccante di riferimento, facendo galleggiare alle sue spalle Mertens, che tra le linee avrebbe la funzione di una seconda punta a trazione spiccatamente offensiva, lasciando Insigne nella sua «comfort zone»