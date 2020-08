Il Centro: a Castel di Sangro niente presentazione del Napoli in piazza

Quest’anno il ritiro del Napoli sarà diverso. Il Centro di Pescara scrive che “non sarà un evento ricco di iniziative collaterali come era stato immaginato al momento dell’accordo tra il Napoli e la Regione Abruzzo”.

Il ridimensionamento degli eventi consisterà nel non prevedere tutte quelle iniziative che possono determinare assembramenti. La serata con la presentazione in piazza, un classico a Dimaro, ad esempio non ci sarà. Così come gli altri spettacoli che erano in cantiere.