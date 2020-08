Gravina: «Il pubblico nello stadio a Castel di Sangro uno spot per il calcio»

Il presidente Figc in visita al Napoli nella sua Castel di Sangro: «È stato bellissimo vedere di nuovo un impianto aperto al pubblico»

Il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato ieri a trovare il Napoli in ritiro nella sua Castel di Sangro. Ovviamente ha elogiato il club di De Laurentiis per l’apertura degli stadi al pubblico. Come se sfidare il virus fosse una nota di merito. Al contrario di quel che avviene in Germania dove il governo ha prorogato le porte chiuse fino al 31 ottobre forte anche dell’opinione pubblica tedesca che è stufa dei privilegi concessi al calcio.

È stato bellissimo vedere di nuovo un impianto aperto al pubblico, i 1300 tifosi che hanno assistito in tribuna al triangolare tra gli azzurri, il Castel di Sangro e l’Aquila allo stadio Patini sono stati uno spot per il nostro calcio.

Queste le dichiarazioni riportate dai quotidiani.

Tra Gravina e De Laurentiis c’è concordanza di idee, scrivono Il Mattino e Repubblica. Anche sugli eventuali play-off (entrambi favorevoli). Aggiunge Il Mattino che il complessivo sportivo dove il Napoli si appoggia Castel di Sangro è stato costruito proprio dalle aziende di Gravina.