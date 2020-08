Gazzetta: Tanta fisioterapia ed esercizi in palestra. La resa di Insigne non è presa in considerazione

A Castel Volturno c’è “parecchio ottimismo”, “anche se moderato” per le possibilità di recupero di Lorenzo Insigne per la partita contro il Barcellona. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“ Medici e fisioterapisti stanno lavorando ai muscoli di Lorenzo per provare a rimetterli in sesto per sabato sera. Ipotesi complicata, ma non impossibile, ecco perché anche il giocatore è convinto di potercela fare. Le terapie, insieme alla sua ferma volontà di giocare, potrebbero aprire al prodigio, atteso da un’intera città”.

Gattuso deciderà solo all’ultimo momento, dopo l’allenamento di rifinitura. Intanto, Lorenzo seguirà un programma di recupero personalizzato nel tentativo di rimettersi in sesto.

“Al centro sportivo c’è molto fermento, il tempo è ristretto e rimettere in sesto il capitano non sarà un’impresa semplice. Insigne seguirà una tabella programmata proprio per il suo infortunio. Tanta fisioterapia e esercizi in palestra che il capitano ha svolto ieri e, probabilmente, ripeterà anche oggi. Domani invece, salvo complicazioni, potrebbe iniziare a correre. Insomma, la resa non è stata proprio presa inconsiderazione, soprattutto dal giocatore che per la caparbietà e il suo attaccamento alla maglia azzurra, meriterebbe di giocarsela la sfida con Leo Messi”.