Gazzetta: si avvicina l’addio di Higuain alla Juve (andrà in Mls o smetterà con il calcio)

I bianconeri accetterebbero di mettere a bilancio una svalutazione di 18 milioni e verserebbero a Gonzalo una parte dello stipendio da 7,5 milioni netti per l’ultimo anno di contratto. Restano da decidere alcuni aspetti.

Le percentuali di un addio di Gonzalo Higuain alla Juve sono cresciute negli ultimi giorni. La Gazzetta scrive che il club bianconero sarebbe disposto a mettere a bilancio una svalutazione di 18 milioni. Si cerca un accordo con il calciatore.

“Gonzalo Higuain, ad esempio. La risoluzione del contratto con il Pipita è sempre più probabile: con lui non è mai semplice avere certezze, ma le percentuali dell’addio alla Juve sono salite anche nelle ultime ore. La Juventus accetterebbe di mettere a bilancio una svalutazione di 18 milioni – la somma dell’ammortamento residuo per il cartellino acquistato nel 2016 – e verserebbe a Gonzalo una parte dello stipendio da 7,5 milioni netti per l’ultimo anno di contratto. Restano da decidere alcuni aspetti, oltre all’accordo economico. Primo: i tempi. Difficile che la Juve lo liberi prima di aver acquisito un altro 9. Secondo: il futuro di Higuain, che potrebbe andare a chiudere la carriera altrove (Mls favorita) oppure smettere con il calcio”.