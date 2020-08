Gazzetta: notte in bianco per Insigne, si teme stiramento e 40 giorni di stop

Il capitano è dolorante e preoccupato, non vuole saltare il match contro il Barcellona. Se dovesse essere confermata la diagnosi di ieri sera per lui la stagione sarebbe finita

La Gazzetta dello Sport racconta che la prima notte di Lorenzo Insigne dopo l’infortunio di ieri “è trascorsa quasi in bianco“. Il capitano teme di non farcela per la partita di sabato al Camp Nou.

“L’incubo di dover saltare la partita più importante della stagione lo tiene in ansia. Lorenzo Insigne è preoccupato, il muscolo gli fa male, ma per conoscere l’entità del danno subito bisognerà attendere l’esito della risonanza magnetica alla quale il capitano dovrebbe sottoporsi domani mattina”.

Nel dopo partita è avanzato il sospetto che possa trattarsi di stiramento. Occorrerà aspettare l’esame strumentale di domani, ma se la diagnosi dovesse essere confermata,