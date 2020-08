Gazzetta: Milik rischia di compromettere i progetti del Napoli

L’attaccante polacco vuole solo la Juve e questo blocca la trattativa con la Roma per Under in cui il Napoli vorrebbe inserirlo

Il Napoli è molto attivo su mercato, ma in questo momento deve concentrarsi soprattutto su quello in uscita per poter poi portare a termine nuovi affari. Alcune trattative però stanno fermando la società, tra queste quella di Milik, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport che lo definisce addirittura una spina

C’è la spina Milik che rischia di compromettere parte del progetto. Si sta parlando di uno scambio con la Roma per Under, più conguaglio a favore del Napoli. Ma l’attaccante polacco sta aspettando un segnale dalla Juventus per decidere il proprio futuro. L’ipotesi che possa restare, comunque, è abbastanza remota