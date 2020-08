Gazzetta: il Napoli ha chiuso per Karbowik a 7 milioni

Chiusa con successo la trattativa per il terzino polacco del Legia Varsavia. Occuperà la fascia sinistra, ma è ambidestro

La Gazzetta dello Sport scrive che il Napoli ha concluso in modo positivo la trattativa per Karbownik, terzino polacco del Legia Varsavia. Occuperà la fascia sinistra, ma è ambidestro. Il club partenopeo, scrive la rosea, se lo è aggiudicato per 7 milioni. Queste le parole del quotidiano sportivo:

“Per la fascia sinistra (ma è ambidestro) il Napoli ha chiuso per Karbownik, 19 anni, terzino polacco del Legia Varsavia. Costo dell’operazione 7 milioni”.