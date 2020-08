Gazzetta: “il Napoli di qualche mese fa avrebbe fatto male al Barcellona”

“Questo è andato spegnendosi negli ultimi turni di campionato e, come per la Juve, l’impressione era vera: energie fisiche e mentali esaurite”.

il Napoli di qualche mese fa avrebbe fatto male al Barcellona, scrive la Gazzetta dello sport.

Se il Napoli avesse avuto forza, lucidità e furbizia per filtranti così, per scambi stretti e verticali, per improvvisazioni dal limite, avrebbe fatto male. Ma era il Napoli di qualche tempo fa, quello difficile da affrontare. Questo è andato spegnendosi negli ultimi turni di campionato e, come per la Juve, l’impressione era vera: energie fisiche e mentali esaurite.

Il Napoli non s’è arreso neanche nel secondo tempo quando il Barcellona, pensando alla final eight, ha preferito tirare il freno a mano. Neanche un tiro in porta ma tanto controllo.