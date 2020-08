Gazzetta: i numeri del Report parlano di un calcio che corre

La Gazzetta dello Sport riporta un po’ di cifre del ReportCalcio presentato ieri dalla Figc e sviluppato con Arel ePwC relativo al 2019, l’anno prima del Covid. Come era facile immaginare il calcio correva, molto più del Pil dell’intero Paese, scrive la Gazzetta

1.362.993 tesserati (quasi settemila in più rispetto alla precedente stagione), 571.865 partite l’anno (una ogni 55 secondi!). Colpisce anche il dato dei campi omologati: in un anno siamo passati da 12.415 a ben 14.008. Da record i ricavi (3,8 miliardi, più 8.5 per cento): avanzano le voci commerciali, sponsor e marketing, diminuiscono le plusvalenze, si arresta la crescita del numero degli spettatori.