Gazzetta: Gattuso-Napoli, intesa raggiunta, ma la firma arriverà in primavera

“C’è sintonia, l’incontro è stato positivo, ma la firma non c’è ancora. Gattuso e De Laurentiis hanno deciso di rivedersi in primavera per formalizzare il rinnovo di contratto, anche se sembra tutto ok”.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport facendo il punto del summit avvenuto oggi a Capri tra l’allenatore azzurro e il presidente. Erano presenti, da quanto racconta la rosea, oltre ai due protagonisti principali, anche il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

“De Laurentiis si è complimentato per l’ottimo lavoro svolto dal tecnico, così come lo stesso direttore sportivo che, in precedenza aveva già discusso con Gattuso sulla questione contrattuale. In effetti, il grosso del lavoro era già stato fatto dal dirigente. Così, nel primo pomeriggio di oggi, l’accordo è arrivato agli ultimi dettagli. L’intesa si baserebbe su un triennale da 1,5 milioni di euro a stagione con una serie di bonus legati ai risultati, tra cui il ritorno in Champions League. Ma non c’è stata la firma, e probabilmente non verrà posta nei prossimi giorni“.