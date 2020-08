Gazzetta: è il fallimento di Sarri. Doveva creare una squadra ma la Juve è rimasta Ronaldo e Dybala

Il commento di Garlando. La Juve è superiore, ma in campo non ha saputo dimostrarlo: questa la grande colpa di Sarri. Non è tanto un risultato a punirlo, quanto la sensazione ormai acclarata di un matrimonio fallito”

Sulla Gazzetta dello Sport il commento di Luigi Garlando all’eliminazione della Juventus dalla Champions.

La Juventus può anche lamentarsi dell’arbitraggio, ma nelle due gare il Lione ha meritato di vincere.

“La Juve è superiore, ma in campo non ha saputo dimostrarlo: questa la grande colpa di Sarri. Non è tanto un risultato a punirlo, quanto la sensazione ormai acclarata di un matrimonio fallito. Già all’alba, quando CR7 rifiutò di fare il centravanti. E poi i mugugni dei senatori, i troppi gol subiti, fino alla festa scudetto da emarginato e la pomposa presentazione di Andrea Pirlo con l’omissione dei ringraziamenti a Sarri da parte di Andrea Agnelli. Anche ieri la squadra non è parsa indemoniata nelle motivazioni. Forse

è meglio staccare la spina. Con una precisazione: non è tutta colpa del mister. Giusto parlare di “fallimento” del piano tecnico-economico aziendale. I bilanci, già gravati dall’emergenza Covid, sanguineranno per i mancati introiti e saranno necessari accorgimenti al piano di volo per le prossime stagioni. Ora andranno calibrate diversamente ambizioni e mercato”.