Gattuso riscopre Lozano e punta al suo rilancio. Col Teramo sarà titolare

Lo scrive il Mattino, aggiungendo che il rilancio del messicano è iniziato da qui.

Il tecnico, dopo mesi in cui ha lasciato Lozano in panchina, ha deciso di provare a dargli spazio.

“Ma adesso è convinto che possa esserci spazio per un certo Napoli che ha in mente. Quello un po’ più verticale, dove chi ha il pallone punta subito ad aggredire la porta avversaria”.

Ieri 13 giocatori hanno lasciato il ritiro di Castel di Sangro per unirsi alle rispettive Nazionali e così il messicano diventa osservato speciale per l’allenatore.

“Da ieri con la diaspora degli azzurri partiti per la varie nazionali, Lozano sarà uno degli osservati privilegiati di Gattuso. Venerdì col Teramo sarà titolare, senza alcun dubbio, e dovrà far capire che ha fatto bene il Napoli a non catalogarlo già come un flop ma a puntare al suo rilancio. Nel giorno di riposo è rimasto a Castel di Sangro dove ha pure svolto una piccola seduta di pesi”.