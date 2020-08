Gattuso contro l’assistente di Inzaghi: “Terrone di merda a me? Vieni a dirmelo in faccia”

Momenti di tensione al termine di Napoli-Lazio, con il tecnico che chiedeva conto del pesante insulto rivoltogli dalla panchina biancoceleste. E’ dovuto intervenire il ds Tare a calmare gli animi

E’ stato un finale piuttosto infuocato quello di Napoli-Lazio al San Paolo. Momenti di tensione, con Gattuso che, inferocito, al termine della partita è andato a cercare un collaboratore di Simone Inzaghi perché lo aveva sentito rivolgergli un insulto. L’offesa sarebbe stata pesante. L’audio ambientale lo ha riportato in modo chiaro:

“Terrone di merda a me? Vieni a dirmelo in faccia!”

Le telecamere hanno mostrato il tecnico partenopeo inferocito. Tanto che per calmarlo sono intervenuti l’allenatore biancoceleste e il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, che lo ha stretto in un abbraccio per calmare gli animi.