Garanzini: Koulibaly, da baluardo della difesa del Napoli ne è diventato il colabrodo

Su La Stampa, Gigi Garanzini commenta le partite di Champions che hanno viste impegnate le squadre italiane. Resta in corsa soltanto l’Atalanta.

Garanzini parla anche del Napoli. Il discorso parte dal suicidio del Real Madrid a Manchester.

Ma c’è anche una variabile impazzita, in questa Champions. E’ rappresentata dagli arbitri e dal loro rapporto schizofrenico con la Var.

“Anche se tra le variabili impazzite in copertina vanno gli arbitri, e il loro rapporto schizofrenico con la Var intesa come strumento e il Var inteso come arbitro aggiunto. Il rigore per il Lione non c’era, quello per la Juve meno che meno. Il gol iniziale del Barça da annullare tutta la vita, quello tolto a Messi un mistero tutt’altro che gaudioso. Travi e pagliuzze, pagliuzze e travi. Stanno trasformando, lorsignori, il gioco più bello del mondo in una playstation che non funziona”.