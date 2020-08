Faggiano: “Llorente non si discute ma dobbiamo investire sui giovani”

Il ds del Genoa a Sky: “Ci sono situazioni che non si possono fare dall’oggi al domani, ci serve una squadra giusta che non ci faccia soffrire”

Fernando Llorente è ai margini delle rotazioni di Gennaro Gattuso per il reparto avanzato e per questo è probabile che durante le prossime settimane venga ceduto. Daniele Faggiano, direttore sportivo prima del Parma e ora del Genoa, ha sempre apprezzato il giocatore ma in un’intervista a Sky Sport ha escluso al momento questa possibilità.

Ci sono situazioni che non si possono fare da oggi al domani, Llorente non si discute ma dobbiamo ragionare anche sugli investimenti sui giovani. Dobbiamo fare una squadra giusta che non ci faccia soffrire.