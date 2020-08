Evenepoel cade in un fosso da un muretto: terrore al giro di Lombardia (VIDEO)

È andato a sbattere in discesa ed è caduto di sotto. Per fortuna non ha perso conoscenza, adesso andrà in ospedale per accertamenti. Ha forti dolori alla gamba.

Evenepoel è caduto in un fossato, sono momenti di grande paura al Giro di Lombardia. A circa 40 chilometri dal traguardo il giovanissimo belga Evenepoel – enfant prodige del ciclismo mondiale – in discesa è andato a sbattere con la sua bici contro un muretto ed è caduto di sotto. Non sappiamo quali siano le condizioni di Evenepoel, però sappiamo che non ha perso conoscenza. Così dicono in diretta Rai. Non sappiamo neanche quanto sia alto quel muretto. L’immagine è quella della bici ferma sul ponte. E poi ce n’è un’altra con l’ambulanza.

Dal Lombardia arrivano buone notizie. Il belga è cosciente, dovrebbe star bene, adesso sarà accompagnato in ospedale a Como per accertamenti. Ha forti dolori alla gamba.