CorSport: Il Napoli ha perso la Champions nella gara d’andata contro il Barcellona

Ieri sera poteva finire 4-0 o 3-2, secondo Angelo Carotenuto, non avrebbe cambiato molto, è all’andata che il Napoli ha rinunciato troppo

Non è un caso, scrive Angelo Carotenuto, sul Corriere dello Sport, che il Barcellona sia tornato a fare il Barcellona proprio quando gli serviva.

Il Napoli forse è arrivato a questa sfida con un mese di ritardo che gli è costato la qualificazione. A luglio Gattuso aveva un’altra squadra, più in forma, più concentrata.

Il Napoli ha finito per degradare troppe volte la propria naturalezza in vanità, arrivando a questa partita decisiva dopo una serie di prestazioni senza alcun significato

Discorso opposto invece per il Barcellona che da mesi non pensava ad altro che a recuperare i propri standard e non perdere altro terreno

Poteva finire 4-0 o 3-2, ma non è sulla partita del Camp Nou che il Napoli deve rimuginare. È all’andata che ha rinunciato troppo.