Contatti tra il City e Messi, il club promette di provare a ingaggiarlo

Secondo quanto scrive Cadena Ser, Messi avrebbe già parlato con intermediari del Manchester City, che gli hanno promesso che proveranno ad ingaggiarlo.

“Una delle principali, se non la più grande, preoccupazione del Manchester City è quella del Fair Play Finanziario, che ha già portato al club problemi in passato. Non è l’unico, dal momento che il Manchester City ha anche chiesto a Leo Messi di non fare quello che aveva fatto un paio di stagioni fa, che sembrava aver minacciato di andarsene e alla fine è rimasto”.