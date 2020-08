Condò: se Gattuso trova l’anima del Napoli, contro il Barcellona ha la sorpresa in canna

Sulla Gazzetta dello Sport Paolo Condò commenta la partita di Champions di domani, tra Barcellona e Napoli. Non tutto è perduto per gli azzurri, nonostante la grandezza degli avversari.

“Come sempre succede in Spagna, al ritorno di fiamma del Real ha corrisposto un’eclissi del Barça, che per aggiungersi al treno delle favorite di Lisbona domani dovrà aver ragione del Napoli. Brutta faccenda per Rino Gattuso, bruttissima per Setien, lui sì appeso a questo match per strappare un’improbabile conferma. Niente illusioni, chi gioca contro Messi fa sempre il più pericoloso dei mestieri. Ma il pallido Barça di questa stagione è una squadra invecchiata e intristita, cui manca il fiato per recuperare la palla alta e che dietro, quando sale a pressare, dimentica le porte aperte. Se Gattuso trova l’anima di cui spesso vagheggia, quella che consente a una squadra di soffrire aspettando il suo momento, il Napoli ha la sorpresa in canna”.