Castellacci: “I medici del Napoli sapranno mettere Insigne in condizione”

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, è intervenuto a Radio Marte parlando delle condizioni di Lorenzo Insigne in vista della sfida col Barcellona.

Non l’ho visitato e non so dire se ci sarà o meno a Barcellona. Mi auguro di cuore che possa esserci, perché è indispensabile per il Napoli. Da ortopedico sconsiglio infiltrazioni perché potrebbe creare dei problemi, ci sono altri accorgimenti che si possono fare. I medici del Napoli sapranno come metterlo nella condizione di giocare, sempre se la lesione non è grave.