Carlo Alvino: «A Gattuso il rinnovo non interessa, l’incontro è per il mercato»

C’è l’incontro a Capri per l’eventuale rinnovo tra il Napoli e Gattuso. Rinnovo che al momento sembra molto complicato: troppe le distanze tra il club e l’allenatore. Come peraltro ha detto lui stesso in conferenza a Barcellona: parole fin troppo chiare:

«Sapete meglio di me che nel calcio, soprattutto per me, i contratti non contano nulla. Io c’ho sto difetto: per me i contratti non contano nulla, io voglio lavorare con tranquillità e sentirmi a mio agio, sentirmi la mattina bello tranquillo e poter fare il mio lavoro a 360 gradi, ed è per questo che la mia priorità non è avere due o tre anni di contratto. Ho dimostrato nella mia carriera che anche quando ho due anni contratto, prendo, lascio i soldi e me ne vado. Io sono fatto così. Voglio stare bene con me stesso e fin quando sto bene con me stesso, posso dare il massimo. Quando comincio a non stare bene con me stesso, ed è per questo che tra me il presidente, la città, le persone che lavorano qua, c’è grande empatia ma sono io il problema non chi lavora qui o il presidente. Sono fatto male io, e penso che in questi giorni quando parlerò col presidente glielo spiegherò bene».