Capello: «Il Napoli gioca bene, ma ogni tanto si guarda troppo allo specchio»

La Gazzetta dello Sport intervista Fabio Capello. Il tema è la Champions e il futuro delle italiane impegnate nella competizione. Tra queste il Napoli di Gattuso, che al Camp Nou ripartirà dall’1-1 del San Paolo.

«Il Napoli gioca bene, ma ogni tanto si guarda troppo allo specchio, pensando poco alla fase difensiva. Può centrare l’impresa, ma non deve commettere errori e vanno sfruttate le occasioni a disposizione. In

Champions spesso non hai una seconda possibilità».

Il Barcellona ha perso male la Liga e sta attraversando un momento tormentato.

«Non aver vinto un campionato che avevano già in tasca è il presupposto ideale per prendersi una rivincita in Europa. La gara con il Napoli è una di quelle situazioni in cui i fuoriclasse come Messi scendono in campo con una determinazione particolare. Sarà lui l’ago della bilancia, ma sul piano tattico occhio anche Jordi Alba: è uno dei motori del gioco del Barcellona».

Valverde sulla panchina blaugrana fino a gennaio, poi il cambio con Setien, ma la situazione è peggiorata.

«Al momento della verità, il palcoscenico appartiene ai fuoriclasse: è Messi l’uomo di questa sfida»