Cagliari, tre calciatori positivi. Salta il ritiro precampionato

Sono tutti asintomatici e in isolamento. Si attende la comunicazione ufficiale del club

La Serie A è di nuovo alle prese con i contagi da Covid. Dopo il portiere della Roma, Mirante, è di pochi minuti fa la notizia di tre giocatori positivi tra le fila del Cagliari. I nomi non sono stati resi noti. Sono tutti asintomatici e in isolamento. Il club è stato costretto ad annullare il ritiro precampionato previsto da domani ad Aritzo. Si attende la comunicazione ufficiale della società, che dovrebbe arrivare in serata.