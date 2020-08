Barcellona tutto all’attacco, ma ha un problema: dove lo mettiamo ora Griezmann?

La squadra che affronterà il Napoli è ormai fatta, il ritorno del francese è l’unico dubbio di Setién: 3-5-2 con Suarez e Messi di punta, o tridente pesante?

Tutto il peso in avanti. Il Barcellona all’attacco contro il Napoli, e più che per una questione tattica proprio per le condizioni della squadra. Setién è in sofferenza in difesa e a centrocampo, ma lì davanti oltre a Suarez e Messi, più Ansu Fati, ha a disposizione anche Griezmann e l’ormai guarito Dembélé. Il dibattito ora è: come giocherà?

Griezmann ha giocato una sola partita sulla fascia destra, poi ha approfittato dell’infortunio di Suárez per prendersi il posto da centravanti (per ben 18 partite). Ma il maggior numero di minuti in campo lo ha accumulato sulla fascia sinistra (25 partite). “Non lo vedo a mio agio – dice a El Pais Martín Lasarte, il primo allenatore di Griezmann alla Real Sociedad – Non so se non si è adattato alla squadra, alla città, all’allenatore… ma non lo riconosco “.

El Pais ricorda che a centrocampo il Barca può contare solo tre effettivi della prima squadra: De Jong, Rakitic e Sergi Roberto, più Riqui Puig. Arturo Vidal e Busquets sono squalificati. Arthur se n’è andato. In difesa l’unico centrale senza problemi fisici è Piqué. Umtiti e Araujo sono infortunati e Lenglet ha terminato la Liga con problemi all’anca.

Per il Mundo Deportivo Setién punterà sul tridente pesante: Messi-Suarez-Griezmann, con il francese impiegato nella posizione che gli dà più garanzie: falso 9, vicino all’area di Ospina (o Meret) a dialogare con Messi e Suárez.

Per Sport invece si prepara una sorta di rivoluzione: Setién potrebbe optare per un 3-5-2. In difesa ci sarebbe il trio Lenglet, Piquè e Semedo. A centrocampo Jordi Alba, De Jong, Rakitic, Puig e Sergi Roberto. Davanti il tandem Messi-Suarez.