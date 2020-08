Barcellona, Messi si rifiuta di sottoporsi ai test con il resto della squadra

Lo riporta RAC1. La Pulce non torna sui suoi passi. Ormai sembra sempre più fuori dal club blaugrana

Secondo quanto riporta RAC1, Leo Messi non torna indietro rispetto al suo proposito di lasciare il Barcellona. Domani la Pulce non si presenterà al centro sportivo per sostenere i test con il resto della squadra. L’argentino resta fermo sulla sua idea di lasciare il club.

“Il “10” del Barça sembra più che mai fuori dal club. Dopo il famoso burofax che ha scatenato la tempesta in corso, ora Leo si rifiuta di presentarsi nella città dello sport per effettuare i test per i quali è stata convocata l’intera prima squadra”.

Una decisione che lo allontana ancora di più dal Barcellona. Messi è determinato a partire e questo è confermato dalla sua decisione.