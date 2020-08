Bale fa il pensionato d’oro: 20 milioni l’anno per giocare a golf e dormire in panchina

Il “Mister 100 milioni” del Real di Ancelotti ormai ha rotto con Zidane, e s’è rifiutato di andare a Manchester per il match col City

“Non è voluto venire. Non ha voluto giocare”. Gareth Bale ha scelto di non giocare Manchester City-Real Madrid, Champions League. Mentre era in corso la rifinitura di Zidane, lui era a giocare a golf. L’ormai ex giocatore più veloce del mondo, pagato uno sproposito dal Real di Ancelotti nel 2013 (fu nominato “mister 100 milioni”), è diventato una specie di macchietta. Si fa riprendere mentre se la dorme in tribuna, sbadiglia, s’annoia.

Bale è più di un caso, al Real Madrid. Con Zidane non ha mai legato, anzi pare che nel 2018, dopo tre anni tre Champions League consecutive, l’allenatore andò via dopo aver dato un aut-aut al presidente Perez: “O Bale o me”. Bale, fu la risposta di Perez. L’anno dopo Zizou torna e se lo ritrova di nuovo in rosa. E stavolta Bale scompare.

Ormai il gallese ha tutti contro. Perez, che lo difendeva. E anche la stampa inglese. Il Telegraph oggi gli dedica un editoriale dal titolo: “Gareth Bale ha esaurito la sua scorta di simpatia, è tempo di rispetto per se stessi”. Intanto Zidane ne parla male pubblicamente facendo finta di no: “Sta bene, non è infortunato. Ma non ha voluto giocare. Di più non parlo: sono cose che restano nello spogliatoio”, ha detto nella conferenza stampa pre-City. El Chiringuito tv lo ha beccato al golf proprio mentre i compagni preparavano l’ottavo di Champions.

Bale, semplicemente, ha mollato. Non avrebbe sopportato di finire in tribuna o in panchina per l’ennesima volta. Sergio Ramos, per dire, nonostante la squalifica ha seguito la squadra a Manchester. Lui è rimasto a Madrid, in una sorta di prigione dorata: compresi i bonus guadagna 20 milioni di euro netti all’anno netti, ha un contratto fino al 2022. E a 32 anni – su queste cifre – non ha mercato.