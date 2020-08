Atletico Madrid, due contagiati (uno è un calciatore). E’ allarme per la Champions

Sulla Gazzetta. Si tratterebbe di contagi da riferire a questa settimana, in cui la squadra è stata insieme per prepararsi al match contro il Lipsia. Si attende l’esito dei tamponi effettuati ieri

La notizia è arrivata ieri sera: all’Atletico Madrid ci sono due tesserati positivi al Covid. Una notizia che desta non poco allarme nella Uefa, scrive la Gazzetta dello Sport, visto che oggi i colchoneros dovrebbero partire per Lisbona dove giovedì è in programma la partita contro il Lipsia per i quarti di Champions.

E stato lo stesso club madrileno ad annunciare le due positività con un comunicato in cui chiede il massimo riserbo sull’identità dei due contagiati. Secondo quanto scrive Marca almeno uno dei due sarebbe un calciatore e ci sarebbe il timore di ulteriori casi di contagio tra i compagni di squadra.

Ora i due contagiati sono in isolamento domiciliare.

“I nomi sono stati comunicati ai vari organi predisposti al controllo tanto in Spagna come in Portogallo e ovviamente alla Uefa, e ieri i 93 membri della spedizione portoghese a Lisbona sono stati sottoposti a un nuovo tampone, così come le persone che sono in stretto contatto con i due positivi”.

L’Atletico ha spiegato che i 93 tamponi effettuati a staff e giocatori domenica 26 luglio erano risultati tutti negativi, come pure quelli fatti il 2 agosto, perciò i due nuovi contagi sono da riferire a questa settimana, tra lunedì e sabato. E in questa settimana i calciatori della squadra sono stati tutti insieme.

Ora si attendono i risultati dei tamponi. Se il contagio dovesse essersi espanso, sarebbe un bel problema.