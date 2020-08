Anche gli sponsor del calcio in perdita a causa del coronavirus

Come riporta Calcio e Finanza Nike, Adidas e Puma registrano -7,3 miliardi di ricavi nel 2020 a causa del Covid

La Serie A e il calcio in generale denuncia le perdite sui bilanci per la stagione 2019720 a causa del coronavirus, ma non sono solo i club ad aver perso, anche gli sponsor denunciano perdite non indifferenti come riporta Calcio e Finanza

Secondo il rapporto finanziario della Nike, nel quarto trimestre 2020 dell’azienda ha rivelato gli effetti sbalorditivi della crisi derivante dall’emergenza Coronavirus, con i ricavi che sono scesi a 6,31 miliardi di euro, un calo di 3,87 miliardi di euro anno su anno.

Il più grande produttore di abbigliamento sportivo in Europa e il secondo a livello mondiale, Adidas, ha generato invece 4,75 miliardi di euro di entrate nel primo trimestre del 2020, un calo di 1,13 miliardi di euro anno su anno.

Chiude il conto Puma che ha perso più di 415 milioni di euro di entrate a causa dell’epidemia da Coronavirus. Le statistiche mostrano che l’azienda ha generato ricavi per 2,13 miliardi di euro nella prima metà del 2020, con un calo del 16,3% su base annua.