Anche De Laurentiis assiste al primo allenamento del Napoli in ritiro – VIDEO

Su Tuttomercatoweb.com. Il presidente osserva la prima seduta della squadra dagli spalti poi raggiunge in campo il gruppo

Anche il presidente De Laurentiis è presente sugli spalti per il primo allenamento del Napoli a Castel di Sangro. Tuttomercatoweb.com lo ha immortalato in un video mentre assiste alla seduta della squadra. Prima di scendere sul terreno di gioco per osservare più da vicino i movimenti dei suoi calciatori.