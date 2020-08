All’incontro tra Gattuso e De Laurentiis parteciperanno anche Giuntoli e Chiavelli

Sul CorSport. Non si discuterà solo del rinnovo del tecnico. Sarà anche un summit di mercato in cui si faranno valutazioni sull’organico

All’incontro in programma oggi a Capri tra Gattuso e De Laurentiis saranno presenti anche Giuntoli e Chiavelli. Lo scrive il Corriere dello Sport. Non si parlerà solo del rinnovo del tecnico, ma anche di mercato.

“Aurelio De Laurentiis ha invitato Rino Gattuso a pranzo, si vedranno intorno a mezzogiorno, ci saranno anche Giuntoli e Chiavelli e dunque sarà praticamente un vertice da vivere come richiede un’azienda proiettata in una dimensione onirica, dalla quale non vuole evaporare”.